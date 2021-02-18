Замминистра сообщила о стабилизации на российском рынке труда

Число зарегистрированных в центрах занятости заметно сократилось

Заместитель главы Министерства труда и социальной защиты России Елена Мухтиярова заявила о постепенной стабилизации ситуации на рынке труда в России.

"Если в сентябре в центрах занятости было зарегистрировано на пике 3,7 миллиона граждан, то сегодня - это 2,4 миллиона человек", - приводит слова замминистра ТАСС.

Мухтиярова уточнила, что за этот период численность зарегистрированных безработных снизилась примерно на треть. В ведомстве ожидают, отметила замглавы Минтруда, что улучшение ситуации продолжится.

В начале февраля глава Минэкономразвития Максим Решетников доложил президенту Владимиру Путину, что показатели безработицы по итогам 2020 года оказались лучше ожиданий и сейчас происходит активное восстановление занятости.

По словам министра, ведомство продолжает оказывать поддержку пострадавшим от пандемии отраслям и готовит совместно с Минтрудом предложения по дополнительным программам профессионального обучения.

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