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Замминистра сообщила о стабилизации на российском рынке труда

14:55
  • четверг
  • 18 февраля 2021

Число зарегистрированных в центрах занятости заметно сократилось

Заместитель главы Министерства труда и социальной защиты России Елена Мухтиярова заявила о постепенной стабилизации ситуации на рынке труда в России.

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"Если в сентябре в центрах занятости было зарегистрировано на пике 3,7 миллиона граждан, то сегодня - это 2,4 миллиона человек", - приводит слова замминистра ТАСС.

Мухтиярова уточнила, что за этот период численность зарегистрированных безработных снизилась примерно на треть. В ведомстве ожидают, отметила замглавы Минтруда, что улучшение ситуации продолжится.

В начале февраля глава Минэкономразвития Максим Решетников доложил президенту Владимиру Путину, что показатели безработицы по итогам 2020 года оказались лучше ожиданий и сейчас происходит активное восстановление занятости.

По словам министра, ведомство продолжает оказывать поддержку пострадавшим от пандемии отраслям и готовит совместно с Минтрудом предложения по дополнительным программам профессионального обучения.

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