Владимиру Соловьеву запретили въезд в Латвию

Журналист сообщил о намерении подать в суд

Российский журналист Владимир Соловьев попал в список лиц, чье пребывание на территории Латвии нежелательно. Об этом у себя в Twitter написал министр иностранных дел страны Эдгар Ринкевич.

"Я принял решение о включении гражданина Российской Федерации Владимира Соловьева в список нежелательных лиц Латвийской Республики. Для Латвии не приемлема глорификация нацизма в любой форме", - написал дипломат.

Он уточнил, что принято решение на основе части 2 статьи 61 "Закона об иммиграции".

Соловьев в беседе РИА "Новости" заявил, что намерен обратиться по этому поводу в суд. Союз Журналистов России назвал происходящее "выдавливанием и русского языка, и российских журналистов из информпространства".

Ранее в Латвии запретили ретрансляцию 16 российских телеканалов, поскольку неизвестен их латвийский представитель. В список попали, в частности, "РЕН ТВ Балтия", "НТВ Мир Балтия", "Наше новое кино", "Киносерия" и "КВН ТВ".

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