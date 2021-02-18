Названы продукты, способные резко испортить настроение

Дело в реакции организма на их составляющие

Иногда причина резких и, казалось бы, необоснованных перепадов настроения может быть вызвана не чем иным как едой. Нутрициолог Александр Мирошников рассказал, какие продукты могут сказаться на настроении.

По словам врача, после сладкой еды начинает вырабатываться гормон счастья серотонин, а через пять минут выделяется инсулин. В результате сахар в крови, и, соответственно, серотонин резко падают, а настроение полностью меняется.

Мирошников отметил, что эти процессы можно контролировать – для этого стоит сократить количество сладкой пищи.

"Дневная норма данного вещества уже содержится в пакетированных соках. Например, в составе пакета яблочного или виноградного напитка есть шесть кусочков сахара, что считается дневной нормой. Как правило, человек выпивает больше одного стакана. Как только мы выпиваем, сразу появляется желание взять еще", - привел пример врач.

Он рекомендовал заменить пакетированные соки на свежевыжатые соки с мякотью, которые богаты витаминами и фитонутриентами.

Что касается газировки, то в одном литре этого напитка содержится 24 куска сахара, а также углекислый газ, который улучшает всасывание сахара на 30%. Кроме того, продуктами, в которых содержится много сахара, являются кабачковая икра, черный хлеб и сосиски, передает Москва24.

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