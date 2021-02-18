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Подмосковных водителей просят отказаться от поездок в грядущие выходные

15:18
  • четверг
  • 18 февраля 2021

Ожидается неустойчивая погода – снег, мороз, скачки давления

Минтранс Московской области обратился с просьбой к водителям личных автомобилей – воздержаться от поездок в предстоящие выходные. Погода в эти дни ожидается неустойчивая – снег, резкие перепады температуры и давления.
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"В ночь на субботу температура может понизиться до -30°С, а затем повыситься до -10° днём. Пока сложно точно определить погоду на праздничных выходных, так как выходит очередной циклон, который может принести кратковременное повышение температуры и снегопад, но не такой сильный, как был накануне", - сообщает пресс-служба ведомства.

Жителям Подмосковья напомнили о предупреждении синоптиков: в регионе прогнозируется "барическая пила". Показания барометров будут меняться ежесуточно почти на 10 миллиметров ртутного столба. Такие перепады негативно сказываются на самочувствии метеозависимых людей. Врачи рекомендуют избегать физических нагрузок и стрессов, передает РИА Новости.

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