ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Генетики выявили мутацию, защищающую европейцев от холода

15:29
  • четверг
  • 18 февраля 2021

Но делающую большинство из них менее быстрыми и сильными

Биологи Каролинского института в Швеции выяснили, что у большинства жителей Европы в гене ACTN3 есть мутация, делающая человеческие мышцы менее восприимчивыми к холоду, передает ТАСС. Как отмечают эксперты, люди с такой мутацией обычно не отличаются взрывной силой и скоростью, необходимыми, к примеру, в профессиональном спорте.

Ученые хотят внести новые элементы в таблицу Менделеева
Биолог: коронавирус вызывает преждевременное старение

Эксперименты показали, что, если ген функционировал нормально, добровольцы стремительно теряли тепло в ванне с холодной водой. Вместе с тем повреждение ACTN3 замедлило темпы падения температуры тела примерно в два раза.

Вскоре ученым стало понятно, что из-за мутации в организме доминируют медленные мышечные волокна, хотя общее число потребляемой мускулами энергии не меняется.

В будущем специалисты намерены проверить, влияют ли мутации в гене ACTN3 на другие аспекты человеческой жизни.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Моржи обтираются снегом
Моржи обтираются снегом
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.