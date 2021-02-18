Генетики выявили мутацию, защищающую европейцев от холода

Но делающую большинство из них менее быстрыми и сильными

Биологи Каролинского института в Швеции выяснили, что у большинства жителей Европы в гене ACTN3 есть мутация, делающая человеческие мышцы менее восприимчивыми к холоду, передает ТАСС. Как отмечают эксперты, люди с такой мутацией обычно не отличаются взрывной силой и скоростью, необходимыми, к примеру, в профессиональном спорте.

Эксперименты показали, что, если ген функционировал нормально, добровольцы стремительно теряли тепло в ванне с холодной водой. Вместе с тем повреждение ACTN3 замедлило темпы падения температуры тела примерно в два раза.

Вскоре ученым стало понятно, что из-за мутации в организме доминируют медленные мышечные волокна, хотя общее число потребляемой мускулами энергии не меняется.

В будущем специалисты намерены проверить, влияют ли мутации в гене ACTN3 на другие аспекты человеческой жизни.

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