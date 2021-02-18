В Кремле оценили идею лишать гражданства за призывы к санкциям

Предложение ранее озвучил Никита Михалков

Комментируя предложение режиссера Никиты Михалкова лишать гражданства за призывы к санкциям против страны, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что подобные идеи звучат не впервые - прежде схожим образом высказывался предприниматель Олег Дерипаска.

"Когда мы живем во время, когда сплошь и рядом происходят злоупотребления разного рода рестрикциями, то, конечно, эта тема весьма актуальна. И понятно, что такие предложения будут наверняка обсуждаться", - приводит слова кремлевского спикера РИА "Новости".

Свою личную точку зрения на предложение Михалкова Песков озвучивать не стал, подчеркнув, что не имеет на это права.

В среду Михалков заявил, что предложенную им норму следует прописать точно, чтобы ей не злоупотребляли. С коррупцией, отметил режиссер, нужно бороться, но не путем "разрушения страны".

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