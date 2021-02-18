Путин назначил нового посла в Венгрии

Им стал бывший директор департамента экономического сотрудничества МИД России

Президент России Владимир Путин назначил нового чрезвычайного и полномочного посла России в Венгрии. Согласно указу на сайте правовой информации, им стал Евгений Станиславов.

"Назначить Станиславова Евгения Арнольдовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Венгрии", - говорится в документе.

Ранее Станиславов занимал пост директора департамента экономического сотрудничества МИД России.

Другим указом Владимир Путин освободил Владимира Сергеева от обязанностей посла в Венгрии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"