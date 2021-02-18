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Путин назначил нового посла в Венгрии

15:18
  • четверг
  • 18 февраля 2021

Им стал бывший директор департамента экономического сотрудничества МИД России

Президент России Владимир Путин назначил нового чрезвычайного и полномочного посла России в Венгрии. Согласно указу на сайте правовой информации, им стал Евгений Станиславов.
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"Назначить Станиславова Евгения Арнольдовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Венгрии", - говорится в документе.

Ранее Станиславов занимал пост директора департамента экономического сотрудничества МИД России.

Другим указом Владимир Путин освободил Владимира Сергеева от обязанностей посла в Венгрии.

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