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Зарплаты в России могут начать переводить по номеру телефона

15:43
  • четверг
  • 18 февраля 2021

С помощью системы быстрых платежей

Первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова сообщила о проекте регулятора, пилот которого намерены провести в 2022 году. Он подразумевает перечисления зарплат через систему быстрых платежей, передает РИА "Новости".

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При внедрении сервиса, отметила Скоробогатова, необходимо в первую очередь продумать механизм защиты граждан. По словам зампреда ЦБ, возможна ситуация, при которой человек потеряет свой телефон и, таким образом, лишится положенных ему денег.

Систему быстрых платежей в России запустили в 2019 году. Граждане могут оплачивать товары и услуги через QR-коды, а также переводить друг другу деньги по номеру телефона.

Компании используют систему для выплаты страховых возмещений, выдачи микрозаймов и предоставления брокерских услуг.

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