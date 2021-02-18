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Италия дала положительное заключение по "Спутнику V"

15:43
  • четверг
  • 18 февраля 2021

Ученые подтвердили эффективность и безопасность вакцины

Итальянские ученые завершили исследование российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Медики дали положительное заключение по препарату, разработанному центром имени Гамалеи.
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"Эффективность вакцины более 92%, и она абсолютно безопасна", — заявил глава института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани профессор Франческо Вайя. В эфире первого канала государственного телевидения RAI профессор подчеркнул, что заключение сделано учеными по итогам собственного исследования российского препарата.

Вайя также сообщил, что заключение передано в Минздрав Италии, который донесет информацию до премьер-министра Марио Драги. Профессор убежден, что вакцина эффективна и безопасна, она должна использоваться в Италии.

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