Москвичей на следующей неделе вновь ждут морозы

Несмотря на низкую температуру, в московских домах будет тепло

После временного потепления, которое придет в конце недели, в Москву вернутся морозы, предупредили синоптики. По ночам столбики термометров в столице могут опускаться до -27 градусов.

Согласно прогнозам, холода вернутся в город уже в начале следующей недели. Днем ожидается до минус 22-24 градусов.

Столичные власти заверили, что, несмотря на холода, в квартирах москвичей будет тепло. Корректировка температуры в системе отопления города происходит автоматически, а за показателями датчиков следит диспетчерская служба. В результате регулировка температуры происходит благодаря понижению или повышению температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема.

На сегодняшний день температура теплоносителя в системе столичного отопления отображает максимальный показатель — 130 градусов, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

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