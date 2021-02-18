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Москвичей на следующей неделе вновь ждут морозы

15:55
  • четверг
  • 18 февраля 2021

Несмотря на низкую температуру, в московских домах будет тепло

После временного потепления, которое придет в конце недели, в Москву вернутся морозы, предупредили синоптики. По ночам столбики термометров в столице могут опускаться до -27 градусов.

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Согласно прогнозам, холода вернутся в город уже в начале следующей недели. Днем ожидается до минус 22-24 градусов.

Столичные власти заверили, что, несмотря на холода, в квартирах москвичей будет тепло. Корректировка температуры в системе отопления города происходит автоматически, а за показателями датчиков следит диспетчерская служба. В результате регулировка температуры происходит благодаря понижению или повышению температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема.

На сегодняшний день температура теплоносителя в системе столичного отопления отображает максимальный показатель — 130 градусов, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

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