Стало известно место похорон Андрея Мягкова

Прощание с актером пройдет в субботу

Народного артиста РСФСР Андрея Мягкова похоронят на Троекуровском кладбище. Об этом сообщили в МХТ им. А.П. Чехова.

Прощание с актером состоится в субботу, 20 февраля. Гражданская панихида пройдет в МХТ (начало в 10:00 мск), после нее состоится отпевание в Храме Воскресения Словущего на Успенском вражке.

Андрей Мягков скончался 18 февраля на 83-м году жизни. Причина смерти актера не сообщается.

На счету Мягкова десятки работ в кино, самые известные из них - роли в фильмах Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром" и "Служебный роман".

Видео: О чём молчит Андрей Мягков

Мягков - лауреат Государственной премии СССР и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"