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Филиппинский министр заявил, что доверит свою жизнь лишь "Спутнику V"

15:57
  • четверг
  • 18 февраля 2021

Публикация в The Lancet всё показала, отметил Теодоро Локсин

Министр иностранных дел Филиппин Теодоро Локсин заявил, что единственной вызывающей у него доверие вакциной от коронавируса является российский "Спутник V".

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"Она единственная, кому я доверю собственную жизнь. Ее обзор журналом The Lancet является исчерпывающим", - написал дипломат в Twitter.

Он добавил, что СССР и Российская Федерация известны успешными разработками вакцин и "великолепными" медицинскими исследованиями.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что "Спутник V" в скором времени будет зарегистрирован на Филиппинах, поставки могут начаться уже в апреле.

К настоящему моменту "Спутник V" одобрен для применения в 29 странах. Согласно публикации в авторитетном международном журнале The Lancet, эффективность препарата составляет 91,6%, при этом он полностью защищает от тяжелых случаев COVID-19.

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