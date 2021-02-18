Филиппинский министр заявил, что доверит свою жизнь лишь "Спутнику V"

Публикация в The Lancet всё показала, отметил Теодоро Локсин

Министр иностранных дел Филиппин Теодоро Локсин заявил, что единственной вызывающей у него доверие вакциной от коронавируса является российский "Спутник V".

"Она единственная, кому я доверю собственную жизнь. Ее обзор журналом The Lancet является исчерпывающим", - написал дипломат в Twitter.

Он добавил, что СССР и Российская Федерация известны успешными разработками вакцин и "великолепными" медицинскими исследованиями.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что "Спутник V" в скором времени будет зарегистрирован на Филиппинах, поставки могут начаться уже в апреле.

К настоящему моменту "Спутник V" одобрен для применения в 29 странах. Согласно публикации в авторитетном международном журнале The Lancet, эффективность препарата составляет 91,6%, при этом он полностью защищает от тяжелых случаев COVID-19.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"