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Власти Москвы заявили о спаде заболеваемости коронавирусом

16:06
  • четверг
  • 18 февраля 2021

Снижение зафиксировано во всех возрастных группах

Заболеваемость коронавирусом в Москве снижается, спад фиксируется во всех возрастных группах, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Ракова посоветовала онкобольным пройти вакцинацию от коронавируса

"Во всех возрастных группах, включая детей, мы уже четвертую неделю наблюдаем спад заболеваемости", - сказала Ракова в эфире телеканала "Россия-24".

По данным Раковой, среди школьников младших классов заболеваемость COVID-19 снизилась на 11%. А среди учащихся старших и средних классов московских школ в последние четыре недели спад заболеваемости составляет около 30%.

Ранее в четверг столичный оперштаб сообщил, что в столице выздоровели ещё 2514 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 878655. Подтверждено 1950 новых случаев заражения, госпитализирован 781 человек, скончались 55 пациентов.

"Оперштаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих", - говорится в сообщении штаба в Telegram.

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