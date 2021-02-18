"Актерская глыба и мощный артист": коллеги скорбят по Андрею Мягкову

Прощание с народным артистом состоится 20 февраля в МХТ им. Чехова

В четверг не стало Андрея Мягкова. Обожаемый миллионами актер скончался на 83-м году жизни. У него не выдержало сердце. Имя Мягкова неразрывно связано с образами главных героев без преувеличения культовых картин отечественного кинематографа: "Ирония Судьбы" и "Служебный роман". Но не одними ролями Лукашина и Новосельцева ознаменовался творческий путь Мягкова. Его талант был поистине многогранным. Соболезнования родным Андрея Васильевича выразили президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Прощание с народным артистом состоится 20 февраля в МХТ имени Чехова, похороны пройдут на Троекуровском кладбище.

В нём всегда было что-то от фамилии - мягкость, беззащитность - и при этом какая-то глубокая, невероятная внутренняя сила. Он всегда на сцене и на экране казался естественным, непридуманным. А его герои давно будто часть отечественного культурного кода. Часть - любой семьи. И миллионы уверены - без Жени Лукашина просто не может наступить Новый год.

У Андрея Мягкова в жизни все было наоборот, не так, как у его героя. Он совершил своё "Путешествие из Петербурга в Москву". В городе на Неве закончил химико-технологический институт, работал в институте пластмасс. Но резко решил изменить судьбу.

"Я пришел в "Гипропласт" и сказал: "Отпустите меня с Богом, ну что делать, зачем вам плохой инженер, а хорошего из меня не получится". "А артист получится?", - спросили меня. Я сказал: "Ну, посмотрим", - рассказал актер Андрей Мягков.

И отправился поступать в Москву, в Школу-студию МХАТ. Приняли его моментально.

И всегда потом режиссеры про него говорили - актеров, которые на таком уровне работают на сцене и в кадре, просто нет. Фантастический труженик.

"Когда мы с ним снимались в рязановских картинах, в "Гараже", "Служебном романе" - это было замечательное общение. Светлое, прекрасное. Я получала удовольствие, наслаждение от его партнерства. Он был совершенно замечательный партнер, изумительный, очень такой деликатный, тактичный, с огромным чувством юмора", - сказала Светлана Немоляева, народная артистка России.

Он великолепнейший комедийный актер. Но не только. И в театре, и в кино были сильнейшие драматические роли. Играл и Алексея Турбина. И Алешу Карамазова - режиссер Иван Пырьев без проб пригласил его на эту роль.

Видео: О чём молчит Андрей Мягков

"Печально. Очень жалко. Замечательный артист, прекрасный. Только могу сказать, что вот недавно показывали "Братьев Карамазовых", там он великолепно сыграл у Пырьева", - сказал народный артист России Игорь Ясулович.

Каждая его роль в МХТ становилась событием. Сыграл в четырех гениальных чеховских пьесах. И всегда был очень требователен и к себе, и к партнерам.

"Он играл так, как будто это с ним лично случилось все то, что случилось с Дядей Ваней. Там между образом, созданным Чеховым и Андреем, иголки не протянешь, нитки! Это абсолютное перевоплощение!" – сообщил народный артист России Авангард Леонтьев.

"Андрей Васильевич - многогранный артист, ему подвластно не только романтическое начало, но и комедийное, острокомедийное и остротрагическое. Для меня это разноплановый артист. Актерская глыба, мощный артист", - сказал Сергей Женовач, худрук МХТ им. А. П. Чехова.

Он очень редко давал интервью. Скромный. Не публичный. Принципиальный. Со своими представлениями о добре и зле в искусстве.

"Для каждого человека в нашей стране он свой. А каким он был на самом деле - умным, интеллигентным, закрытым, честным, непокорным, бунтарем абсолютным - это останется для его близких", - заявила Евгения Добровольская, народная артистка России.

"Он всегда интересовался, всегда в глаза смотрел. Я никогда от него не чувствовал, чтобы вот знаете как - подходишь к человеку, и вроде как можно было и не подходить... никогда такого не было", - сказал Алексей Кравченко, народный артист России.

У него оказалось много талантов. Андрей Мягков писал детективы. "Я хотел написать книжку, которая бы понравилась жене, она все перечитала и пожаловалась мне, я сказал, что напишу для нее", - рассказывал артист.

По его произведениям даже снят сериал. А еще он художник. Писал портреты любимой жены и коллег. Его не стало сегодня утром - острая сердечная недостаточность. Он был настоящий. Мудрый. Зрительская любовь к нему - из тех чувств, что никогда не исчезают.

Юлия Богоманшина, Елена Сахно, Александр Званцев, "ТВ Центр".

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