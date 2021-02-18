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Собянин рассказал об экспериментальном проекте "Цифровой репетитор" на базе МЭШ

18:04
  • четверг
  • 18 февраля 2021

Проект будет работать в пилотном формате до конца учебного года

Мэр Москвы Сергей Собянин обсудил в четверг с преподавателями пилотный проект "Цифровой репетитор", который стартовал в 80 столичных школах. Воспользоваться новым сервисом на первом этапе смогут более 800 учащихся 6-8 классов, а "цифровыми репетиторами" уже стали 500 педагогов. К работе, в первую очередь, приглашают тех, чьи ученики показывают высокие результаты.

В учебной аудитории с минуту на минуту начнётся важная встреча. Следуя традиции времени, некоторые присутствуют онлайн.

- Антон Алексеевич, мы встречаемся с вами на курсах повышения квалификации, которые дают старт проекту "Цифровой репетитор".

Учителя-предметники из московских школ, преподающие свои дисциплины в лицеях, гимназиях и профильных школах, теперь смогут помочь подтянуть знания всем московским школьникам.

- "Цифровой репетитор" - это онлайн-сервис, который позволяет проводить занятия по школьной программе и по темам дополнительного образования.

Учитель сможет работать, не покидая свое рабочее место. Ученик может заниматься из дома, школьной библиотеки. Главное, чтобы был интернет.

"Цифровой репетитор" - это сервис, который организован для дистанционного обучения детей и учителей. В чем интерес этого сервиса? В том, что ребенок или родитель самостоятельно делает заявку через свой личный кабинет и определяет себе те необходимые предметы, которые он хотел бы еще раз изучить", - сказала Татьяна Федорова, заместитель директора Городского методического центра.

Пока их шесть. Как и положено пилотному проекту - это только начало. Дважды в неделю ученик может рассчитывать на дополнительные занятия по двум предметам. До конца учебного года. Занятия будут проходить в мини-группах с обязательным входным тестированием. Оно поможет определить уровень знаний и цель работы - надо нагнать программу или подготовиться к контрольной. Польза ресурса очевидна и необходима.

"У многих московских семей есть возможность нанимать репетиторов, дети посещают эти занятия. Но есть категория учащихся, у которых нет такой возможности, просто материальной возможности нет. Это дети из малообеспеченных семей, семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, и мы должны им дать шанс на уровне других семей, чтобы они подтянули свои знания. Чтобы они не отставали, и у них был шанс дальше закончить школу достойно, поступить в хорошие вузы, дальше получить уже хорошее профессиональное образование", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Пока в проекте - 80 образовательных организаций. Он предназначен для детей, находящихся в сложной жизненной ситуации и обучающихся с 6 по 8 классы. Более 400 педагогов уже выразили желание помогать ученикам онлайн.

"Я хочу попробовать себя с теми детьми, которые меня не знают, которые не знают, как я говорю, как я объясняю, что я предлагаю и так далее. И если у меня получится, я буду считать, что это большой успех мой личный", - заявила Ирина Калмыкова, учитель английского языка в школе №2006.

Эффективность работы будут оценивать учителя в школах и родители - сервис удобный и прозрачный. Остановить работу можно в любой момент. Достаточно подать заявление в личном кабинете ученика в электронном дневнике.

"Цифровой репетитор" будет работать в формате пилотного проекта до конца учебного года.

Анастасия Мартынова, Андрей Талалай, Андрей Булычев, "ТВ Центр", Москва.

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