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Бывшего топ-менеджера "Ростелекома" арестовали за взятку

16:16
  • четверг
  • 18 февраля 2021

Он проведет в СИЗО как минимум два месяца

Бывший топ-менеджер "Ростелекома" Андрей Леваков арестован Басманным судом Москвы на два месяца, передает ТАСС.

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Он будет находиться в СИЗО до 17 апреля.

На Левакова завели уголовное дело о взятке в особо крупном размере. Обвинение предъявлено по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса.

Как сообщили в пресс-службе "Ростелекома", обвиняемый был уволен из компании 30 марта 2020 года. Другие подробности дела не приводятся.

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