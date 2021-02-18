Бывшего топ-менеджера "Ростелекома" арестовали за взятку

Он проведет в СИЗО как минимум два месяца
Бывший топ-менеджер "Ростелекома" Андрей Леваков арестован Басманным судом Москвы на два месяца, передает ТАСС.
Он будет находиться в СИЗО до 17 апреля.
На Левакова завели уголовное дело о взятке в особо крупном размере. Обвинение предъявлено по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса.
Как сообщили в пресс-службе "Ростелекома", обвиняемый был уволен из компании 30 марта 2020 года. Другие подробности дела не приводятся.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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