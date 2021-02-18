Иностранца осудили на 10 лет за подготовку теракта на митинге в Хабаровске

Речь идет о гражданине одной из республик Центральной Азии, сообщили в ФСБ

Суд признал жителя Хабаровска виновным и приговорил его к десяти годам лишения свободы по делу о подготовке теракта на митинге в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Как сообщает пресс-служба краевого управления ФСБ, речь идет о гражданине одной из республик Центральной Азии.

"1-й Восточный окружной военный суд признал Разикова С. Ф. виновным в совершении инкриминируемых преступлений и назначил ему наказание в виде десяти лет лишения свободы, из которых три года - в тюрьме, остальные - в колонии строго режима", - сообщили в управлении (цитата по "Интерфаксу").

Ранее в феврале Следственный комитет сообщил о завершении всех следственных действий по делу Фургала.

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