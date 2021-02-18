Собянин обсудил с учителями перспективы "цифрового репетиторства" в МЭШ

Мэр Москвы поблагодарил учителей, которые согласились принять участие в эксперименте

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг посетил общеобразовательную "Цифровую школу". Он обсудил с педагогами вопросы реализации пилотного проекта "Цифровой репетитор" в рамках Московской электронной школы и поблагодарил учителей, которые согласились принять участие в эксперименте.

"Хотел поблагодарить всех педагогов, которые согласились принять участие в этом проекте. Я надеюсь, что он будет развиваться. Мы пока это делаем экспериментом с небольшой группой учащихся. Надеюсь, что через какое-то время он откроется для всех школ и будет доступен не только для малообеспеченных семей, но и других категорий, на других условиях, но, тем не менее, такой сервис, надеюсь, будет востребован. По крайней мере, пока поэкспериментируем в Московской электронной школе, у которой есть все возможности проводить такую технологию", - сказал Сергей Собянин (цитата по АГН "Москва").

Пилотный проект "Цифровой репетитор" стартовал 15 февраля в 80 столичных школах. Прежде всего, он адресован детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и имеющим пробелы в знаниях по отдельным предметам.

Во время общения с учителями в четверг Собянин подчеркнул, что у многих московских семей есть возможность нанять репетиторов, но есть категория учащихся, у которых нет такой возможности.

"Это дети из малообеспеченных семей и семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, мы должны им дать шанс на уровне других семей, чтобы они подтянули свои знания, не отставали, и у них был шанс закончить школу достойно и поступить в хорошие вузы, получить хорошее профессиональное образование", - заявил Собянин.

На первом этапе воспользоваться услугами "цифровых репетиторов" могут более 800 учащихся 6-8 классов. Заявку на участие в проекте можно подать через личный кабинет школьника в "электронном дневнике" МЭШ. Для этого потребуется зайти в раздел "Учёба/Цифровой репетитор". Сделать это могут как родители, так и сами учащиеся.

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