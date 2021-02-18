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Путин и Эрдоган обсудили Карабах, Сирию и борьбу с пандемией

16:30
  • четверг
  • 18 февраля 2021

Обсуждались, в частности, перспективы поставок в Турцию вакцины

В четверг российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждалась, в частности, ситуация в Нагорном Карабахе.

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"Президент Эрдоган отметил, что совместный центр в Агдамском районе успешно приступил к своей работе по мониторингу за соблюдением режима прекращения огня", - передает ТАСС.

Была подчеркнута необходимость совместных усилий для сохранения режима прекращения огня в регионе.

Как заметил турецкий президент, общим интересам Анкары и Москвы отвечает и скорейшее урегулирование сирийского вопроса, как и перспектива установления стабильности в Ливии, где должны быть сформированы переходные органы власти.

В Кремле добавили, что Путин и Эрдоган обсудили перспективы наращивания сотрудничества в борьбе с пандемией, включая возможные поставки в Турцию российских вакцин. Кроме того, оба президента подтвердили приверженность бескомпромиссной борьбе с террористами в Сирии.

"С обеих сторон подчеркнут настрой на дальнейшее расширение взаимовыгодных российско-турецких связей в различных областях. В числе приоритетов - осуществление крупных совместных проектов в энергетике", - заключили в Кремле.

Также Путин выразил Эрдогану соболезнования в связи с гибелью в Ираке 13 граждан Турции.

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