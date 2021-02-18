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МИД заявил, что американцам не терпится найти врага

16:46
  • четверг
  • 18 февраля 2021

Ведомство осудило учения флота США в Черном море

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что маневры Соединенных Штатов в Черном море угрожают миру и стабильности.

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"Такое впечатление, что американскому шестому флоту в Черном море не терпится найти врага, но это делают они зря", - приводит слова спикера внешнеполитического ведомства РИА "Новости".

Она добавила, что учения у самых границ носят антироссийскую направленность.

9 февраля корабли ВМС США и Турции провели в Черном море совместные учения - отрабатывались поиск и обнаружение подводных лодок. После этого посольство России в Вашингтоне призвало Штаты "прекратить безрассудное бряцание оружием".

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