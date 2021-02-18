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Украина обвинила замминистра обороны России в "ведении агрессивной войны"

17:01
  • четверг
  • 18 февраля 2021

Андрею Картаполову также вменяют посягательство на территориальную целостность Украины

Киев обвинил заместителя министра обороны России Андрея Картаполова в нарушении трех статей Уголовного кодекса Украины.

Российскому генералу вменяют якобы "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "ведение агрессивной войны" а также "нарушение законов войны, сопряженное с умышленным убийством".

"Андрей Картаполов в январе-феврале 2015 года… осуществлял планирование и координацию действий подразделений вооруженных сил государства-агрессора* и подконтрольных им незаконных вооруженных формирований по захвату города Дебальцево и прилегающих к нему населенных пунктов", - говорится в сообщении Службы безопасности Украины в Facebook.

*Верховная Рада признала Россию "государством-агрессором" в январе 2015 года.

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