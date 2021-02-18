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Московский суд арестовал участника "Хизб ут-Тахрир"

17:02
  • четверг
  • 18 февраля 2021

СМИ пишут, что он работал поваром в одном из заведений столицы

В десяти регионах страны были задержаны несколько членов запрещенной в России международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир" - один из них сегодня был арестован Мещанский судом Москвы, передает ТАСС.

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Подозреваемый отправится в СИЗО на два месяца. Ему предъявлено обвинение по статье об участии в террористической организации. Она предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.

Как сообщил источник ТАСС, до задержания арестованный работал в одном из столичных заведений поваром.

Днем ранее Киевский районный суд Симферополя арестовал пятерых задержанных по тому же делу на два месяца.

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