Московский суд арестовал участника "Хизб ут-Тахрир"

СМИ пишут, что он работал поваром в одном из заведений столицы

В десяти регионах страны были задержаны несколько членов запрещенной в России международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир" - один из них сегодня был арестован Мещанский судом Москвы, передает ТАСС.

Подозреваемый отправится в СИЗО на два месяца. Ему предъявлено обвинение по статье об участии в террористической организации. Она предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.

Как сообщил источник ТАСС, до задержания арестованный работал в одном из столичных заведений поваром.

Днем ранее Киевский районный суд Симферополя арестовал пятерых задержанных по тому же делу на два месяца.

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