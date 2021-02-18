В МИД отреагировали на запрет Соловьеву ездить в Латвию

Журналиста обвинили в "глорификации нацизма"

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали запрет на въезд в Латвию для журналиста Владимира Соловьева, пишет РИА "Новости".

Как подчеркнули в ведомстве, выдвинутые против ведущего обвинения - это "дезинформация и чушь".

Ранее в четверг глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что принял решение о включении Соловьева в список нежелательных лиц, так как для Латвии "неприемлема глорификация нацизма в любой форме".

"Настолько ярого антифашиста, как Владимир Соловьев, который посвящает теме борьбы с коричневой чумой значительную часть своего эфирного времени, найти просто сложно", - подчеркнула представитель МИД Мария Захарова.

Сам журналист уже сообщил, что намерен обратиться в суд.

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