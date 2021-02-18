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Россия выслала эстонского дипломата

17:06
  • четверг
  • 18 февраля 2021

Это ответ на действия эстонской стороны

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила, что Россия высылает эстонского дипломата.

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Как уточнила спикер внешнеполитического ведомства, это является ответом на объявление персоной нон грата сотрудника диппредставительства России в Эстонии, который занимался вопросами культуры и образования. 

Действия эстонского правительства, подчеркнула Захарова, носят безосновательный характер. Послу Эстонии выражен решительный протест.

Ранее Москва объявила персонами нон грата дипломатов Швеции, Польши и Германии, все трое покинут Россию. По данным ведомства, они участвовали в незаконных акциях на улицах.

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