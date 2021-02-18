Россия выслала эстонского дипломата

Это ответ на действия эстонской стороны

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила, что Россия высылает эстонского дипломата.

Как уточнила спикер внешнеполитического ведомства, это является ответом на объявление персоной нон грата сотрудника диппредставительства России в Эстонии, который занимался вопросами культуры и образования.

Действия эстонского правительства, подчеркнула Захарова, носят безосновательный характер. Послу Эстонии выражен решительный протест.

Ранее Москва объявила персонами нон грата дипломатов Швеции, Польши и Германии, все трое покинут Россию. По данным ведомства, они участвовали в незаконных акциях на улицах.

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