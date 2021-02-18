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Роструд напомнил о сокращенном рабочем дне на этой неделе

17:44
  • четверг
  • 18 февраля 2021

Скоро россиян ожидают три выходных

Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец отметил в беседе с ТАСС, что эта длинная рабочая неделя завершится коротким рабочим днем.
В России могут ввести еще один выходной

"В связи с тем, что 22 февраля является предпраздничным днем, субботний рабочий день сокращается на один час", - сказал Шкловец.

Нынешняя рабочая неделя продлится с 15 по 20 февраля - она будет шестидневной. Затем последуют три выходных - с 21 по 23 февраля, а за ними - трехдневная рабочая неделя.

Короткими в этом году также будут одна рабочая неделя в марте и две в мае, а также в начале лета. Кроме того, трехдневная рабочая неделя ожидается в начале ноября. Еще одна короткая рабочая неделя в 2021-м случится под самый конец года.

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