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ВОЗ признала, что южноафриканский штамм вируса более заразен

17:48
  • четверг
  • 18 февраля 2021

Но не предполагает более тяжелого течения COVID-19

Эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове заявила в ходе брифинга, что обнаруженный в ЮАР штамм коронавируса является более заразным по сравнению с обычным вариантом.

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"С внедрением необходимых мер, в том числе социального дистанцирования, распространение инфекции можно взять под контроль", - уточнила эксперт ВОЗ, которую цитирует ТАСС.

Она также добавила, что новые мутации вируса не дают изменений по тяжести течения заболевания. Что касается эффективности против них вакцин, заключила ван Керкхове, в данном вопросе продолжаются исследования.

Ранее ВОЗ предупредила, что люди с антителами могут повторно заразиться коронавирусом других штаммов. Сейчас кроме штамма из ЮАР в мире распространяется британская мутация. Этот вариант уже нашли, в частности, в США, Китае, Канаде и Турции.

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