Президент Литвы призвал включить "Северный поток - 2" в санкции ЕС

ЕС следует иметь последовательную стратегию отношений с Москвой, считает Гитанас Науседа

Как заявил в интервью медиакомпании Deutsche Welle президент Литвы Гитанас Науседа, Евросоюз должен распространить антироссийские санкции на проект "Северный поток - 2".

"Мы должны включить в спектр санкций проект "Северный поток - 2", потому что это, возможно, единственные ограничительные меры, которые были бы болезненны для российского режима", - сказал глава государства.

Он добавил, что ЕС следует иметь последовательную стратегию отношений с Москвой.

Изначально о санкциях речь зашла в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального, которого на Западе считают осужденным незаконно. Российские власти же неоднократно призывали не вмешиваться во внутренние дела государства.

Недавний визит в Россию главы европейском дипломатии Жозепа Борреля Науседа назвал "провалом".

Ранее иностранные СМИ писали, что 22 февраля главы МИД стран ЕС начнут готовить список российских лиц и организаций, которые могут попасть под санкции.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"