Американские дипломаты стали просить прививку "Спутником V"

Госдеп не торопится обеспечивать своих сотрудников вакциной

Как написала в четверг американская газета The Washington Post, из-за нехватки вакцин производства Соединенных Штатов дипломаты этой страны, работающие за рубежом, просят препараты местного производства.

"В России некоторые сотрудники Госдепа обратились к Москве за дозами "Спутника V" после того, как Вашингтон не смог пообещать им доставку доз вакцины американского производства", - написано в материале.

Сейчас Госдеп, говорится в статье, не рекомендует своим сотрудникам пользоваться российской вакциной, так как она не одобрена американским регулятором, но все же оставляет решение за самими дипломатами.

К настоящему моменту "Спутник V" одобрен для применения в 29 странах. Согласно публикации в авторитетном международном журнале The Lancet, эффективность препарата составляет 91,6%, при этом он полностью защищает от тяжелых случаев COVID-19.

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