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"От удара слетели накладные ресницы": актриса Саша Бортич рассказала о травле в школе

18:36
  • четверг
  • 18 февраля 2021

Артистка призналась, что неоднократно страдала от действий своих одноклассников

Актриса Саша Бортич дала большое интервью журналисту Юрию Дудю. В ходе беседы артистка призналась, что подверглась травле в московской школе.
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"Спорила с одноклассниками, которые говорили, что я тупая, потому что читаю книги. Была неприятная история с дракой... Меня практически отвели на пустырь, и какая-то девочка пришла со мной разбираться. А все стояли, смотрели, снимали на телефоны. Хотя я уперлась, мол, не хочу драться", - поделилась артистка.

Еще одна неприятная история произошла с Бортич во время выпускного вечера. Тогда знакомый ударил ее по лицу.

"Дал затрещину тыльной стороной ладони, очень меня не любил. У меня аж слетели накладные ресницы", - вспомнила актриса.

В настоящее время Бортич активно помогает трудным подросткам и борется с травлей в школах. Она входит в попечительский совет одного из фондов, который занимается подобными проблемами.

Летом 2020 года Саша Бортич впервые стала мамой. Первенца назвали Александром. Отцом мальчика является предприниматель Евгений Савельев. Официально о свадьбе актрисы и ее избранника пока не сообщалось.

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