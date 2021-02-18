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ВОЗ оценила вероятность попадания вируса в Китай извне

18:34
  • четверг
  • 18 февраля 2021

Ранее эксперты ВОЗ ездили в Ухань искать источник пандемии

Специалист Всемирной организации здравоохранения Питер Бен Эмбарек сообщил, что вариант, при котором коронавирус попал в КНР из другой страны с упаковками продуктов питания, маловероятен.

ВОЗ признала, что южноафриканский штамм вируса более заразен
В ВОЗ усомнились в утечке коронавируса из лаборатории в Ухане

"Идея импорта вируса в Китай через продукты питания или упаковку - это не та идея, на которой мы фокусируемся", - подчеркнул эксперт, которого цитирует ТАСС.

Он отметил, что ВОЗ сосредоточена в своих исследованиях происхождения COVID-19 на рынке в Ухане, в частности - на торговле замороженным мясом.

Ранее представители работавшей в Ухане международной группы ВОЗ заявили, что пандемия вряд ли могла стать следствием утечки из лаборатории.

По мнению специалистов, естественным "резервуаром" для вируса была определенная популяция животных, в которых инфекция мутировала, а затем преодолела межвидовой барьер.

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