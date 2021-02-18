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Путин направил супруге Мягкова телеграмму с соболезнованиями

18:55
  • четверг
  • 18 февраля 2021

Имя актера и его яркие работы навсегда останутся в памяти зрителей, написал президент

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Анастасии Вознесенской, супруге актера Андрея Мягкова в связи с его смертью. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

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"Примите искренние соболезнования, слова поддержки и сопереживания в связи с постигшим Вас горем – смертью мужа", - написал президент.

По словам Путина, кончина Мягкова - большая, невосполнимая утрата для отечественного театра и кинематографа. Имя актера и его работы в кино навсегда останутся в памяти зрителей, отметил президент.

Андрея Мягкова не стало в четверг. Обожаемый миллионами актер скончался на 83-м году жизни. У него не выдержало сердце. Имя артиста неразрывно связано с образами главных героев культовых картин отечественного кинематографа: это в первую очередь "Ирония Судьбы" и "Служебный роман".

Подробнее об Андрее Мягкове смотрите в репортаже ТВЦ:

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