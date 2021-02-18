Захарова рассказала о стратегии Германии по сдерживанию России

Многие страны ЕС недовольны антироссийской линией

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Берлин сознательно идет на ухудшение отношений с Москвой. По словам спикера внешнеполитического ведомства, политика ФРГ заключается в том, чтобы сдерживать Россию.

"Показательно, что за время председательства ФРГ в Совете Европы во второй половине 2020 года именно по инициативе Берлина по линии ЕС было введено сразу несколько пакетов санкций", - приводит слова Захаровой РИА "Новости".

Многие европейские страны, продолжила Захарова, такой антироссийской линией недовольны, но не решаются выступить против нее открыто, так как финансово зависимы от Германии.

Москва же в свою очередь готова к конструктивному взаимодействию на основе учета интересов друг друга, подтвердила спикер МИД. Захарова добавила, что Россия не видит объективных выгод для ФРГ в сложившейся ситуации.

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