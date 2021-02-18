Врач дал совет, как вернуть обоняние после COVID-19

Не у всех оно восстанавливается само

Как отметил сенатор и врач Сергей Леонов, после COVID-19 обонятельные функции, как правило, восстанавливаются полностью - сроки зависят от индивидуальных особенностей нервных тканей. Но у некоторых пациентов само по себе это не происходит.

"Если обоняние не восстанавливается, нужно тренировать его различными резкими запахами, это может быть что-то из еды, парфюм", - цитирует Леонова РИА "Новости".

Специалист добавил, что использовать можно либо что-то из еды, либо парфюм.

Ранее врач Александр Мясников не исключил, что вслед за пандемией коронавируса человечество ждет новая напасть - распространение более опасного вируса. Следующим испытанием, по словам эксперта, станут мутации птичьего или свиного гриппа.

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