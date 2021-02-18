Росстат сообщил о росте реальных зарплат за год

Также ведомство отчиталось о ситуации с безработицей

Согласно свежим данным Росстата, на которые ссылается ТАСС, в 2020 году реальные заработные платы россиян с учетом инфляции выросли на 2,5% в годовом выражении.

Рост за декабрь составил 4,6%. Средняя зарплата у работников организаций в прошлом году - 51083 рубля.

Предоставили в ведомстве и статистику по безработице. Официально не трудоустроенных граждан в стране по состоянию на январь 2021-го было 4,317 миллиона человек. Это меньше показателя за декабрь 2020 года на 2,6%. По сравнению с январем 2020-го безработица в стране выросла на 24%.

Ранее Росстат сообщил, что по состоянию на 1 февраля 2021 года задолженность в России по зарплатам составила 1,873 миллиарда рублей. На образовавшиеся в этом году долги приходится 95,7 миллиона.

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