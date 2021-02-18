"Удар по людям": Киркоров отреагировал на предложение отстранить Белоруссию от "Евровидения"

Озвученная депутатом Европарламента идея похожа на пиар-ход, уверен певец

Певец Филипп Киркоров назвал пиар-историей предложение депутата Европарламента Карин Карлсборо отстранить Белоруссию от "Евровидения".

"Европейский вещательный союз – независимая компания, которая базируется в Швейцарии, а Швейцария даже не часть Европейского союза, поэтому тот, кто говорит такие вещи должен понимать, что он спрашивает и от кого требует, поэтому вся эта инициатива только для пиара, не думаю, что это серьезно", - объяснил Киркоров в беседе с Газета.Ru.

Артист отметил, что подобные предложения разделяют общество, когда как европейский песенный конкурс призван объединять людей.

"Это удар по простым людям, обществу. Смешивать политику с творчеством нельзя. Евровидение - конкурс, призванный объединить европейские страны, поэтому я так люблю этот праздник музыки", – прокомментировал российский певец.

Накануне стало известно, что в Европарламенте собирают подписи, чтобы отстранить Белоруссию от конкурса "Евровидение".

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