ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Удар по людям": Киркоров отреагировал на предложение отстранить Белоруссию от "Евровидения"

19:28
  • четверг
  • 18 февраля 2021

Озвученная депутатом Европарламента идея похожа на пиар-ход, уверен певец

Певец Филипп Киркоров назвал пиар-историей предложение депутата Европарламента Карин Карлсборо отстранить Белоруссию от "Евровидения".

Киркоров рассказал, кого видит участником "Евровидения—2021" от России
Киркорову запретили въезд в Литву из-за концертов в Крыму
"Забыть Даву невозможно": Киркоров рассказал о страданиях Бузовой

"Европейский вещательный союз – независимая компания, которая базируется в Швейцарии, а Швейцария даже не часть Европейского союза, поэтому тот, кто говорит такие вещи должен понимать, что он спрашивает и от кого требует, поэтому вся эта инициатива только для пиара, не думаю, что это серьезно", - объяснил Киркоров в беседе с Газета.Ru.

Артист отметил, что подобные предложения разделяют общество, когда как европейский песенный конкурс призван объединять людей.

"Это удар по простым людям, обществу. Смешивать политику с творчеством нельзя. Евровидение - конкурс, призванный объединить европейские страны, поэтому я так люблю этот праздник музыки", – прокомментировал российский певец.

Накануне стало известно, что в Европарламенте собирают подписи, чтобы отстранить Белоруссию от конкурса "Евровидение".

Видео: смотрите фильм "Филипп Киркоров. Новые страсти Короля"

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Филипп Киркоров с конем
Филипп Киркоров с конем
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.