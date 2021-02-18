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В Норвегии нашли новый штамм коронавируса

19:35
  • четверг
  • 18 февраля 2021

Им болеют уже порядка 40 человек

В Норвегии обнаружена новая мутация коронавируса, она получила название B.1.525. Информацию распространила телекомпания NRK.

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Как передают СМИ, в Норвегии новым штаммом за сутки заразились около 10 человек. Порядка 30 случаев выявлены в Великобритании, Дании и Соединенных Штатах.

Директор департамента норвежского института здравоохранения Лине Вольд отметила, что новый вариант инфекции может быть более заразен, но точных данных на этот счет пока нет.

Медики говорят, что у B.1.525 есть сходство с южноафриканской и британской версиями. Говорить о том, был ли этот штамм завезен из-за рубежа, пока рано, считает Вольд.

Ранее Всемирная организация здравоохранения признала более заразным южноафриканский штамм коронавируса. Аналогичный вывод прежде был сделан о британском варианте.

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