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Мэр Тольятти подал в отставку

19:46
  • четверг
  • 18 февраля 2021

Это произошло по итогам встречи с губернатором Самарской области

На сайте правительства Самарской области сообщили, что мэр Тольятти Сергей Анташев подал в отставку.

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"В четверг, 18 февраля, состоялась встреча губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с мэром Тольятти, по результатам которой стало известно о том, что Сергей Анташев подал в отставку", - сказано в сообщении.

Как добавили в пресс-службе областного правительства, в адрес руководства Тольятти высказывались замечания относительно недостатков обслуживания жилищно-коммунального хозяйства и некачественного дорожного строительства, а также в связи с экологическими проблемами.

Главой Тольятти Анташев стал в апреле 2017 года. До этого он был заместителем мэра по городскому хозяйству, генеральным директором ОАО "ТЕВИС" и директором филиала ОАО "ЭнергосбыТ Плюс".

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