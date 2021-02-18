Техас в глазури: аномальные морозы сковали юг США

Из-за снежного шторма и рекордно низких температур из строя вышла система электроснабжения

Зимний пейзаж, который не удивит жителей России, для американского Техаса является событием. Регион, где и в феврале на градуснике обычно плюс двадцать, вот уже несколько дней во власти экстремальных холодов. Впервые за 30 лет здесь минус 20, причем не только на улице.

Из-за снежного шторма и рекордно низких температур из строя вышла система электроснабжения, оставив без света и тепла три миллиона человек.

- Мы просто надеемся, что электричество скоро снова включат. Ужасно холодно!

Президент Джо Байден объявил в регионе режим ЧС, пообещав любую помощь. Но проблема в том, что поставить электроэнергию из соседних штатов в Техас невозможно, там своя, замкнутая система линий электропередачи. А еще Техас - пионер зеленой энергетики. Солнечные батареи, ветряные станции. На последние приходится 42% техасской электроэнергии. Точнее, приходилось до прихода холодов.

- День второй, Электричества нет. Солнечным батареям не хватает энергии, ветряки заморожены. Как-то не сильно работает вся эта новая зеленая энергетика.

Теперь ветряные подстанции тратят электричество, чтобы отогреть самих себя. В итоге стоимость электроэнергии уже выросла в 35 раз. Прогревать приходится и скважины для добычи сланцевого газа, который производители - а Техас один из лидеров в отрасли - к тому же продают за рубеж по условиям контрактов, которые власти теперь требуют пересмотреть.

"Я издал приказ, требующий от производителей, которые осуществляют поставки газа за пределы Техаса, продавать его только техасским электростанциям. А также увеличить мощность для дополнительной подачи тепла в техасские дома", - заявил губернатор штата Техас Грэг Эббот.

Не стоило ли подумать об этом раньше, пишет пресса. Пока же многие вынуждены сделать своим домом автомобили. Что уже привело к нескольким трагическим происшествиям. Два человека погибли от отравления угарным газом. Еще несколько были доставлены в больницу.

- В доме было очень холодно, мы спали в машине. В итоге получили отравление угарным газом. Моих детей сильно тошнило. Нам пришлось срочно выбираться, я думала, они не выживут.

В регионе начинаются проблемы с топливом. На многих заправках его нет уже несколько дней.

Из-за недостаточного обогрева вышла из строя и центральная система очистки водопроводной воды. Власти предупреждают: пить ее категорически не рекомендуется.

Власти штата теперь экстренно открывают центры временного размещения. Причем, не только для людей. От холода обитающие в Мексиканском заливе морские черепахи получили то, что специалисты называют "оглушение холодом". Из-за низкой температуры животные буквально окоченели. На берег уже выбросило порядка 5 тысяч обездвиженных особей. Теперь волонтеры доставляют их в специально отведенные помещения, где черепахи будут ждать пока в Техас не вернется тепло.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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