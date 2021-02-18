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Морской котик Марио из Приморского океанариума готовится стать звездой

22:35
  • четверг
  • 18 февраля 2021

Тренеры надеются, что малыш унаследует талант родителей-артистов

Родившийся недавно в Приморском океанариуме морской котик по кличке Марио начинает самостоятельную жизнь. Он переехал в постоянный вольер и сейчас активно изучает окружающий мир. Вместе со своим наставником Марио совершил уже несколько путешествий по океанариуму и познакомился с его обитателями: моржом Мишей, дельфинами и белухами.

- Он устал. Если он ложится, то это значит, что он устал.

Первые небольшие прогулки по океанариуму для тюленя по кличке Марио утомительны, но очень интересны. Тем более, когда вокруг камеры и много новых незнакомых людей, предметов и запахов.

Марио исследует все на своем пути. И тренеры его в этом не ограничивают, делается это для того, чтобы в будущем тюлень спокойно относился к людям.

Рождение этих животных в неволе - не редкость. Но для приморского океанариума это первый опыт. Папа - девятилетний самец Зин, мама - самка Маша. Сейчас родители уже не признают свое чадо, как и предусмотрено природой. Но полгода Маша жила со своим щенком в отдельном вольере и не отходила от него ни на шаг.

"Она выкармливала его молоком, передавала ему свой иммунитет. Чтобы нормально у него развивалось пищеварение. Мама кормила его, как по учебникам биологии, шесть месяцев", - рассказал тренер дельфинария приморского океанариума Северин Леунов.

Сейчас Марио уже ест кусочки рыбы. 5 раз в день по 200 граммов. В промежутках между кормлениями спит и знакомится с другими обитателями океанариума. Морж Миша для него явный соперник, но полугодовалый малыш уже готов отстаивать свою территорию.

А вот с  белухами Марио явно подружился. Особенно с Нилом. При любой возможности тюлененок рвется в бассейн. Но играть с китами тюлененку пока рановато. Хотя в будущем они могут стать коллегами.

Раньше родители Марио были артистами шоу-программ. Тренеры надеются, что малыш унаследует их талант и совсем скоро тоже будет выступать вместе с белухами и дельфинами.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев. Дальневосточное бюро "ТВ Центра", Владивосток.

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