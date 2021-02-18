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В Госдуме оценили идею ввести новый праздничный день

20:13
  • четверг
  • 18 февраля 2021

Идея хорошая, но требует доработки

Глава организации "Трезвая Россия" Султан Хамзаев предложил Министерству здравоохранения учредить в стране 7 апреля новый праздник - День здорового образа жизни - и сделать его выходным. Инициативу прокомментировала член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

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"Ограничиваться одним днем - достаточно мало будет, но как сама идея - хорошая, мне кажется, что она просто требует дополнительной проработки", - отметила парламентарий в беседе с RT.

Она добавила, что в стране много делается, чтобы у граждан была возможность вести здоровый образ жизни и заниматься спортом. В частности, создается комфортная городская среда, куда входят площадки для воркаута.

В регионах же распространены марафонские забеги, к спорту привлекают как молодежь, так и людей старшего возраста.

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