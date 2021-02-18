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США объяснили, как Украине вступить в НАТО

20:34
  • четверг
  • 18 февраля 2021

Альянс уже считает Киев важным партнером

Пресс-служба посольства Соединенных Штатов на Украине опубликовала сообщение по поводу возможного вступления страны в НАТО.

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"Прогресс в тяжелых, но важных реформах все еще необходим для дальнейшего продвижения евроатлантической интеграции Украины", - отметили дипломаты (цитата по РИА "Новости").

Они добавили, что Украина уже является для Североатлантического альянса важным партнером, так как от нее во многом зависит безопасность в черноморском регионе.

В декабре 2014 года Верховная рада Украины отказалась от внеблокового статуса государства, а в июне 2016-го определила вступление в НАТО целью внешней политики.

В феврале 2019 года были внесены изменения в конституцию страны - там закрепили курс в НАТО и Евросоюз.

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