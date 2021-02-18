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"Если это их выбор": Захарова высказалась о возможном разрыве с ЕС

20:55
  • четверг
  • 18 февраля 2021

Москва готова развивать отношения с Брюсселем, но только на основе равноправия

Как заявила в эфире YouTube-канала "Антонимы" официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, у России прозрачная и откровенная позиция в отношении Евросоюза - к диалогу с Брюсселем Москва готова, как готова и прекратить отношения с ЕС, если таков будет его выбор.

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"Готовы ли мы к тому, что к этому (разрыву) придет сам Евросоюз, потому что он об этом говорит почти каждый день? Мы готовы, если это их выбор. Но это не наш выбор", - отметила Захарова.

Она уточнила, что взаимодействие России и ЕС должно быть взаимовыгодным и равноправным, построенном на базе международного права, Устава ООН.

На прошлой неделе глава МИД Сергей Лавров заявил, что если со стороны ЕС будут создающие риски для чувствительных сфер экономики санкции, Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом.

Комментируя слова министра, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Россия не будет инициатором разрыва, а, наоборот, хочет развивать отношения с Европой.

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