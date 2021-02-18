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Актер Марк Горонок госпитализирован после ссоры с женой

21:03
  • четверг
  • 18 февраля 2021

У артиста диагностировали гипертонический криз

Актер Марк Горонок, известный зрителям по фильмам "Ты у меня одна" и "Все будет хорошо", попал в больницу после конфликта с женой.

Инцидент произошел накануне во время семейного торжества. Пара отмечала в одном из ресторанов Санкт-Петербурга годовщину со дня знакомства. Во время праздника между Марком и его женой завязалась ссора, рассказал "Пятому каналу" друг артиста Вячеслав Смородинов. С его слов, женщина покинула заведение, а через несколько минут ей позвонили и сообщили, что актеру стало плохо.

Как сообщила "Вечерней Москве" жена актера Анна, сейчас Горонок находится в стабильном состоянии, у него диагностировали гипертонический криз.

"Был разговор о его отношениях с бывшей девушкой. Мы шли спокойно поужинать, но моя обида взяла верх, и я подняла эту неприятную тему за столом. А он сразу вспылил, ему стало плохо, у него поднялось давление", - заявила она.

Марк Горонок прославился после роли в фильме "Все будет хорошо", который вышел на экраны в 1995 году.

Видео: смотрите выпуск программы "Тайны нашего кино" о фильме "Все будет хорошо"

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