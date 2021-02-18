Попова заявила, что распространения мутаций вируса в России нет

Встречаются единичные случаи

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в эфире "России-1" оценила уровень распространения в стране выявленных за рубежом мутаций коронавируса.

"У нас нет своих наблюдений, потому что у нас распространения британского штамма практически нет. Мы очень плотно за этим следим", - отметила глава ведомства.

Она уточнила, что это касается и иных штаммов инфекции, были зафиксированы лишь единичные случаи.

"Щит в стране работает", - заключила Попова.



Также глава Роспотребнадзора рассказала, что уникальная российская тест-система для выявления британского штамма может определить мутацию, которая также встречается в бразильском и южноафриканском версиях.

Ранее Всемирная организация здравоохранения предупредила, что люди с антителами могут повторно заразиться коронавирусом других штаммов. Сейчас, кроме штамма из ЮАР, в мире распространяется британская мутация. Этот вариант уже нашли, в частности, в США, Канаде, Китае и Турции. СМИ также писали о новой мутации, обнаруженной в Норвегии.

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