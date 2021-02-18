Роспотребнадзор: коронавирус удается сдерживать

Но вероятность заразиться все еще велика

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что риск столкнуться с коронавирусом в России все еще велик, но его распространение в стране удается сдерживать общими усилиями.

"12 тысяч в сутки - это большое количество, а мы знаем еще и бессимптомные случаи, и значит, это количество еще больше", - уточнила при этом Попова в эфире "России-1".

Как напомнила глава ведомства, респираторные инфекции активизируются в середине января, феврале и марте, а иммунная система человека к весне становится слабее. По словам Поповой, главное сейчас - не попасть в число заболевших на излете эпидситуации.

Она добавила, что выявляемые за рубежом мутации инфекции в России не распространяются, были зафиксированы единичные случаи. "Щит в стране работает", - заключила руководитель Роспотребнадзора.

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