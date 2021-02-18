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Путин присвоил сотрудникам силовых ведомств генеральские звания

21:43
  • четверг
  • 18 февраля 2021

Всего их в указе 26

Генеральские звания получили 26 сотрудников силовых ведомств, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, предает ТАСС.

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Восемь сотрудников Министерства внутренних дел получили звания генерал-майора внутренней службы и генерал-майора полиции, замглавы ведомства Виталий Шулика - генерал-полковника полиции. Два сотрудника ФСИН отныне - генерал-майоры внутренней службы, еще один - генерал-лейтенант.

Пятеро военнослужащих Росгвардии стали генерал-лейтенантами и генерал-майорами, еще трое - генерал-майорами полиции. Четверо сотрудников МЧС получили звания генерал-майора, заместитель руководителя ведомства Алексей Серко - генерал-лейтенанта.

Замруководителя Главного следственного управления СК по Санкт-Петербургу Дмитрий Иванов получил высшее специальное звание генерал-майора юстиции.

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