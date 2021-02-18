Жертвами пожара во Владимирской области стали три человека

Сгорел частный дом

В региональном управлении МЧС сообщили о пожаре в частном доме в поселке Горка (Киржачский район Владимирской области).

"На пожаре были обнаружены трое погибших, хозяева дома", - цитирует РИА "Новости" сообщение ведомства.

Там уточнили, что погибшие - две женщины 1939 и 1965 годов рождения и мужчина 1959 года рождения.

Площадь возгорания составила 20 квадратных метров, в ликвидации участвовали 14 человек и пять единиц техники.

На месте работают представители Следственного комитета и дознаватели МЧС, причины произошедшего устанавливаются.

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