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Жертвами пожара во Владимирской области стали три человека

22:09
  • четверг
  • 18 февраля 2021

Сгорел частный дом

В региональном управлении МЧС сообщили о пожаре в частном доме в поселке Горка (Киржачский район Владимирской области).

МЧС сообщило о погибшем при пожаре на рынке в Волгограде
Появилось видео с места пожара в Новой Москве

"На пожаре были обнаружены трое погибших, хозяева дома", - цитирует РИА "Новости" сообщение ведомства.

Там уточнили, что погибшие - две женщины 1939 и 1965 годов рождения и мужчина 1959 года рождения.

Площадь возгорания составила 20 квадратных метров, в ликвидации участвовали 14 человек и пять единиц техники.

На месте работают представители Следственного комитета и дознаватели МЧС, причины произошедшего устанавливаются.

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