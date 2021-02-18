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В Египте заявили о договоренности с Россией по чартерам

22:29
  • четверг
  • 18 февраля 2021

Москва пока не подтвердила информацию

В Министерстве гражданской авиации Египта сообщили, что Москва и Каир достигли принципиальной договоренности о возобновлении чартеров между российскими городами и курортами Хургады и Шарм-эш-Шейха, передает ТАСС. Дата пока не определена.

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"Необходимы техническое согласование и организация логистики для определения даты первого полета", - уточнили в министерстве.

Российская сторона пока официально не подтвердила эти данные.

Чартеры в Египет были отменены пять лет назад после авиакатастрофы над Синаем. 31 октября 2015 года в воздухе от взрыва разрушился Airbus-321, летевший из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Сотрудник аэропорта пронес на борт самолета бомбу.

В 2020 году аэропорт Шарм-эш-Шейх проверяли российские специалисты. Тогда в Каире выражали надежду на то, что эта проверка будет последней.

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