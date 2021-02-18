Порошенко напомнил Зеленскому о судьбе Януковича

Бывший президент Украины пообещал защищать свободу слова в стране

Бывший президент Украины Петр Порошенко в четверг объявил, что выкупил телеканал "Прямой" у экс-депутата Верховной Рады Владимира Макеенко. Сделка состоялась по просьбе последнего.

По информации Порошенко, в ближайшее время телеканалу грозит закрытие. Санкции против СМИ, как ожидается, могут быть введены уже в эту пятницу на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Я заплатил деньги, большие деньги, которые могли пойти на благотворительность", - заявил Порошенко в эфире "Прямого". В ходе своего выступления на телеканале он также обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Завтра на СНБО можете вводить санкции против террориста Порошенко, но я очень советую вам внимательно посмотреть, чем закончил [бывший президент Украины Виктор] Янукович, который так пытался закрыть "5 канал". Тщательно, по дням отследите. Подскажу - закончил он плохо. Я буду делать все от меня зависящее для того, чтобы защитить свободу слова", - пообещал Порошенко (цитата по РИА Новости).

Владельцем телеканала "Прямой" является Prime Assets Capital. Эта структура принадлежит Петру Порошенко.

В феврале каналы "112 Украина", NewsOne и ZIK прекратили вещание в эфире после указа Зеленского о введении в действие решения СНБО о применении санкций сроком на пять лет. Программы этих каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube.

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