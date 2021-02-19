Эксперт рассказал, когда запустят "Северный поток - 2"

Это может произойти осенью

Насколько чувствительным для Киева будет запуск "Северного потока-2" на самом деле? Заинтересована ли Россия в сохранении транзита голубого топлива через Украину? И почему позиция Вашингтона в отношении строительства газопровода стала мягче с приходом новой администрации Белого дома?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

"Чем быстрее Байден подружится с Европой, тем быстрее будут налажены связи. "Северный поток-2" – это такая возможность задружиться с Европой заново, на новых основаниях. А для Германии – сохранить лицо и завершить тот проект, который был начат. Представим, что все хорошо с точки зрения переговоров. Я думаю, что осенью этого года пуск уже может состояться", - рассказал он.

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